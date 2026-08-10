В Уфе объяснили, почему вода после ливня не сразу уходит с улиц

В Уфе после ливня вода постепенно уходит с улиц из-за особенностей ливневок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После сильного ливня, который прошел в Уфе вечером 9 августа, некоторые улицы города оказались затоплены. Власти республики объяснили, почему вода не уходит с дорог сразу после окончания дождя.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Сергей Плотников рассказал, что ливневая канализация работает по принципу ванны. Поэтому вода уходит постепенно, а не сразу после прекращения осадков.

При этом чиновник отметил, что на участках, где ливневая канализация есть, особенно в верхней части Уфы, системы во время сильного дождя справились с нагрузкой.

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