Бастрыкин поручил проверить дело об аварийном доме в Уфе

В Уфе возбудили уголовное дело из-за нерасселения аварийного дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за нерасселения аварийного дома в Уфе. Речь идет о многоквартирном доме на улице Мишкинской.

Здание 1941 года постройки признали аварийным в 2021 году из-за высокой степени износа конструкций. Изначально жильцов планировали расселить в 2024 году, однако срок перенесли на 2030-й.

При этом в мае 2025 года вступило в силу решение суда, согласно которому жильцам должны были предоставить благоустроенное жилье в течение шести месяцев. В установленный срок решение исполнено не было. Обращения жителей в различные инстанции, по их словам, также не привели к решению проблемы.

После появления информации о ситуации в интернете в Следственном управлении СК России по Башкирии возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следственного комитета Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования, а также о работе по восстановлению прав жителей аварийного дома.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.