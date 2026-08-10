В Уфе автомобилистам упростили оплату городских парковок

Уфимцы смогут оплачивать парковку без паркоматов через приложения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автомобилисты в Уфе теперь могут оплачивать городские парковки через приложения Яндекс Go и «Заправки». Новая функция доступна в 15 городах России, в том числе в столице Башкирии.

Оплата доступна в разделе «Парковки». В приложении «Заправки» он размещен на главной странице, а в Яндекс Go - внутри сервиса «Заправки».

Парковочные зоны на карте обозначены разными цветами в зависимости от стоимости. Благодаря этому водитель может заранее узнать цену и выбрать подходящее место.

Для оплаты необходимо указать государственный номер автомобиля и продолжительность стоянки, после чего списать средства с банковской карты, привязанной к приложению. Если планы изменились, парковку можно продлить или завершить раньше установленного времени непосредственно в приложении.

Новая функция позволяет автомобилистам оплачивать стоянку без поиска ближайшего паркомата и установки отдельного приложения для парковки.

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