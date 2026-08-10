В Уфе завершается проверка школ и детсадов перед новым учебным годом

В Уфе 16 школ капитально ремонтируют к новому учебному году. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе завершается приемка школ, детских садов и учреждений дополнительного образования перед началом 2026-2027 учебного года. Межведомственные комиссии проверили образовательные учреждения во всех семи районах города.

В состав комиссий вошли представители районных администраций, централизованных бухгалтерий, Управления пожарной охраны, Центра общественной безопасности, Центра детского и диетического питания и сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе.

Специалисты оценивали состояние учебных помещений, пищеблоков, медицинских кабинетов и территорий вокруг зданий. Отдельное внимание уделили безопасности учреждений. Комиссии проверяли исправность систем пожарной и антитеррористической защиты, работу охраны, готовность сотрудников к действиям при чрезвычайных ситуациях, а также подготовку зданий к отопительному сезону.

Кроме того, в Уфе продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. По данным городского управления образования, в этом году работы ведутся в 16 школах в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На обновление инфраструктуры направлено более 1,5 млрд рублей.

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