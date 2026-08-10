Башкирия вошла в топ-10 регионов России с самой низкой аварийностью

Башкирия вошла в число регионов с низкой аварийностью на дорогах.

Башкирия вошла в топ-10 российских регионов с наиболее низкой аварийностью на дорогах по итогам первого полугодия 2026 года. Такие данные приводит РИА Новости по результатам исследования, проведенного на основе статистики МВД России и Росстата.

С января по июнь количество ДТП с пострадавшими в республике снизилось на 23,2%. На 100 тысяч единиц транспорта пришлось 59,5 таких аварий.

По этому показателю Башкортостан вошел в первую пятерку регионов вместе с Тывой, Орловской и Новосибирской областями.

Снижение смертности и числа аварий на дорогах остается одной из задач руководства республики. Несколько лет назад глава Башкирии Радий Хабиров назвал уменьшение числа погибших на дорогах и магистралях одним из ключевых направлений работы управленческой команды.

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