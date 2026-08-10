Якобы привлек контрактника к службе: уфимец обманул государство на сотни тысяч

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Уфы обманул администрацию Иглинского района Башкирии и незаконно получил выплату за привлечение человека на военную службу по контракту. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В минувшем январе мужчина обратился в районную администрацию за единовременной выплатой. Он указал, что помог привлечь человека к заключению контракта о прохождении военной службы. Однако проверка показала, что ничего подобного он не делал.

Уфимец незаконно получил из бюджета более 200 тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

– Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура.

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