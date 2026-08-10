СМИ: в самолет рейса Калининград – Уфа в грозу ударила молния

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В самолет, летевший из Калининграда в Уфу, во время грозы ударила молния. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на одну из пассажирок.

По словам девушки, борт попал в сильную турбулентность, а удар молнии вызвал короткое замыкание – в носовой части отключилось освещение. Пилот решила уйти на запасной аэродром и посадила самолет в Магнитогорске.

Когда борт дозаправили, пассажирам предложили лететь дальше. Одна из них рассказала, что большинство отказались и предпочли добраться до Уфы самостоятельно.

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