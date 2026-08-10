В уфимском аэропорту сняли все ограничения: это произошло на фоне отбоя «Беспилотной опасности»

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В уфимском аэропорту сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Это стало возможным после отмены режима беспилотной опасности, который действовал в Башкирии более семи часов. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим был введен утром. В период его действия жители Уфы и ряда других городов столкнулись с перебоями мобильного интернета — жалобы резко выросли около 08:01 по местному времени. Как пояснили в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы осложнить навигацию беспилотников.

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