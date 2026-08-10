В Башкирии отменили режим беспилотной опасности: он действовал больше семи часов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим был введен утром и действовал более семи часов. Вместе с его отменой сняты и временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Уфы.

В период действия режима жители Уфы и ряда других городов столкнулись с перебоями мобильного интернета. Жалобы резко выросли около 08:01 по местному времени. Как пояснили в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы осложнить навигацию беспилотников.

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