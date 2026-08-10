Ревнивец из Уфы растоптал голову сожительницы: он признал вину лишь частично

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе суд вынес приговор мужчине, который избил сожительницу до смерти. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В октябре прошлого года ревнивец около шести раз ударил женщину руками и ногами по голове. От закрытой черепно-мозговой травмы она скончалась на месте.

Орджоникидзевский районный суд Уфы признал уфимца виновным по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Мужчина частично признал вину. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

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