Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 августа 2026 8:39

Шесть человек утонули в Башкирии: среди них 4-летняя девочка и подросток

В Башкирии утонули 4-летняя девочка и подросток
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

За выходные на водоемах Башкирии утонули шесть человек. Об этом рассказали в МЧС республики.

В Туймазинском районе мужчина зашел в воду на искусственном пруду, несмотря на запрещающие знаки, и утонул. Водолазы продолжают поиски тела.

В Кугарчинском районе на реке Белой в месте, не предназначенном для купания, пропал под водой 17-летний подросток. Поиски также продолжаются.

В Давлекановском районе местный житель обнаружил в реке Уршак тело мужчины, который накануне ушел на рыбалку и не вернулся.

В Калтасинском районе на муниципальном пляже утонул 65-летний мужчина. Он купался один и скрылся под водой. Тело подняли с глубины трех-четырех метров.

В Хайбуллинском районе на реке Сакмара утонула четырехлетняя девочка. Семья отдыхала в неприспособленном для купания месте, где были установлены запрещающие знаки.

В Стерлитамаке на реке Белой в неположенном месте утонул 56-летний мужчина. Тело нашли водолазы.

МЧС напоминает: купаться нужно только на официальных пляжах, не употреблять алкоголь у воды и не оставлять детей без присмотра. При происшествии следует звонить по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.