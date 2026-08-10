Шесть человек утонули в Башкирии: среди них 4-летняя девочка и подросток

Фото: МЧС Башкирии

За выходные на водоемах Башкирии утонули шесть человек. Об этом рассказали в МЧС республики.

В Туймазинском районе мужчина зашел в воду на искусственном пруду, несмотря на запрещающие знаки, и утонул. Водолазы продолжают поиски тела.

В Кугарчинском районе на реке Белой в месте, не предназначенном для купания, пропал под водой 17-летний подросток. Поиски также продолжаются.

В Давлекановском районе местный житель обнаружил в реке Уршак тело мужчины, который накануне ушел на рыбалку и не вернулся.

В Калтасинском районе на муниципальном пляже утонул 65-летний мужчина. Он купался один и скрылся под водой. Тело подняли с глубины трех-четырех метров.

В Хайбуллинском районе на реке Сакмара утонула четырехлетняя девочка. Семья отдыхала в неприспособленном для купания месте, где были установлены запрещающие знаки.

В Стерлитамаке на реке Белой в неположенном месте утонул 56-летний мужчина. Тело нашли водолазы.

МЧС напоминает: купаться нужно только на официальных пляжах, не употреблять алкоголь у воды и не оставлять детей без присмотра. При происшествии следует звонить по номеру 112.

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