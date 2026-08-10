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НовостиПроисшествия10 августа 2026 7:43

Жительницу Башкирии ударило током во время рыбалки: сейчас она в больнице

Жительницу Башкирии пострадала из-за удара током во время рыбалки
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе Башкирии 53-летняя женщина получила удар током во время рыбалки. Об этом рассказал глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в минувшую субботу из-за того, что женщина задела удочкой высоковольтные провода. Скорая доставила пострадавшую в Чишминскую центральную районную больницу. После того как состояние женщины стабилизировали, ее перевезли на санитарной авиации в ожоговый центр городской клинической больницы № 18.

– Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести, – рассказал Рахматуллин.

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