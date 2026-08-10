«Бесчеловечное преступление»: Хабиров выразил соболезнования Татарстану из-за гибели 12 человек при атаке БПЛА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования жителям Татарстана после сегодняшней массированной атаки беспилотников на Нижнекамск.

По данным правительства Татарстана, в результате удара погибли 12 человек, еще 39 пострадали. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Раис республики объявил 10 августа днем траура.

Хабиров от имени Башкирии выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

– Киевский режим не останавливается в своих бесчеловечных преступлениях. Башкортостан с вами и готов оказать любую поддержку, – заявил Хабиров.

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