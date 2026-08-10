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НовостиОбщество10 августа 2026 7:15

Ссора на лестничной площадке закончилась вниманием со стороны прокуратуры: жительница Башкирии позволила себе слишком много

Жительницу Башкирии оштрафовали за оскорбление соседки
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 41-летняя женщина поссорилась с соседкой на лестничной площадке – после этого ей занялась прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в минувшем мае в многоквартирном доме на улице Интернациональной в Белебее. Женщина повздорила с соседкой и допустила в ее адрес оскорбления.

Белебеевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению пострадавшей и возбудила дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». По итогам рассмотрения материалов мировой судья назначил штраф в три тысячи рублей.

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