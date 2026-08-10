От 4,7 тысяч рублей: конфискованные авто из Башкирии пустят с молотка

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии пройдет аукцион по продаже имущества, обращенного в собственность государства. На торги выставили транспортные средства.

Всего с молотка уйдут 73 лота – преимущественно легковые автомобили отечественных марок. Ранее эти машины уже пытались продать, но желающих не нашлось, поэтому организаторы снизили цены всех лотов на 90% от первоначальной стоимости.

В списке лотов:

– ВАЗ 21102 2002 года выпуска – 12 000 рублей;

– ВАЗ 21140 2006 – 8 600 рублей;

– ВАЗ 211440 2011 – 8 600 рублей;

– Lada Samara 2007 – 8 600 рублей;

– ВАЗ 21070 2002 – 4 700 рублей;

– ВАЗ 21074 2002 – 12 400 рублей;

– ВАЗ 21101 2007 – 12 700 рублей;

– ВАЗ 21102 2001 – 6 700 рублей;

– ВАЗ 21074 2004 – 5 600 рублей;

– ВАЗ 21099 2001 – 5 400 рублей;

– ВАЗ 21074 2005 – 4 800 рублей;

– ВАЗ 21070 2002 – 5 700 рублей;

– ВАЗ 21074 2006 – 7 600 рублей;

– ВАЗ 21134 2007 – 7 000 рублей;

– Lada 4x4 2010 – 22 400 рублей;

– Volkswagen Jetta 2008 – 33 600 рублей;

– ВАЗ 21140 2006 – 6 800 рублей;

– Lada Oka 1998 – 7 100 рублей;

– ВАЗ 21099 1999 – 6 100 рублей;

– ВАЗ 21102 2002 – 6 200 рублей;

– ВАЗ 21150 2003 – 6 800 рублей;

– ВАЗ 21093 2003 – 5 400 рублей;

– ВАЗ 21150 2001 – 7 800 рублей;

– ВАЗ 21074 2007 – 6 400 рублей;

– ВАЗ 211440 2011 – 8 600 рублей;

– ВАЗ 21124 2007 – 8 300 рублей;

– ВАЗ 21074 2005 – 6 400 рублей;

– Lada 210740 2008 – 6 600 рублей;

– ВАЗ 21120 2004 – 7 200 рублей;

– ВАЗ 21061 1997 – 5 100 рублей;

– ВАЗ 21065 1997 – 5 100 рублей;

– Hyundai Accent 2008 – 20 300 рублей;

– ВАЗ 211440 2008 – 7 500 рублей;

– Lada Kalina 2007 – 11 900 рублей;

– ВАЗ 21150 2004 – 7 500 рублей;

– ВАЗ 21093 1999 – 6 500 рублей;

– Lada XRAY 2019 (разукомплектован) – 62 600 рублей;

– ВАЗ 21150 2004 – 4 900 рублей;

– Lada Priora 2009 – 10 700 рублей;

– Lada Priora 2014 – 32 000 рублей;

– ВАЗ 21061 1997 (VIN отсутствует) – 5 100 рублей;

– ВАЗ 21120 2001 – 5 900 рублей;

– Lada Kalina 2012 – 29 130 рублей;

– ВАЗ 21102 2001 – 5 200 рублей;

– ВАЗ 211440 2009 – 8 900 рублей;

– ВАЗ 21093 1994 (VIN отсутствует) – 9 900 рублей;

– ВАЗ 21093 1994 – 11 500 рублей;

– ВАЗ 21104 2005 – 6 800 рублей;

– ВАЗ 210930 2000, ВАЗ 21074 (год выпуска не указан), ВАЗ 21074 (год выпуска не указан) – 18 000 рублей за три лота;

– ВАЗ 21074 2005 – 5 700 рублей;

– Chevrolet Lanos 2007 – 6 200 рублей;

– Hyundai Accent 2005 – 18 100 рублей;

– ВАЗ 21103 2002 – 7 400 рублей;

– ВАЗ 21074 2006 – 6 400 рублей;

– Lada Kalina 2007 – 13 100 рублей;

– ВАЗ 21104 2004 – 5 300 рублей;

– ВАЗ 21140 2004 – 9 100 рублей;

– ВАЗ 21115 2000 – 12 500 рублей;

– Lada Samara 2007 – 10 100 рублей;

– ВАЗ 21124 2004 – 8 700 рублей;

– Lada Granta 2015 – 37 000 рублей;

– Mitsubishi Lancer 2004 – 14 100 рублей;

– ВАЗ 211440 2008 – 7 500 рублей;

– ВАЗ 2110 2001 – 6 700 рублей.

Торги пройдут на электронной площадке «РТС-Тендер». Заявки принимают до 31 августа, а сам аукцион назначен на 4 сентября. Для участия нужно внести задаток в размере 100% от начальной цены лота.

Организаторы предупреждают: работоспособность автомобилей никто не проверял, документы и ключи могут отсутствовать. Машины продают такими, какие они есть, с возможными дефектами и без каких-либо гарантий.

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