Деревья рухнули на машины, газопровод и дом: последствия мощного урагана в Уфе

Фото: Соцсети

Управление гражданской защиты Уфы рассказало о последствиях прошедшего вчера ливня и сильного ветра.

С 20:00 9 августа до 06:00 10 августа года в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступили сообщения о 13 случаях падения деревьев и крупных веток.

Стихия повредила шесть припаркованных автомобилей. Деревья падали на линии электропередачи – три случая, на проезжую часть и тротуары – три случая, на элемент газопровода и жилой дом – по одному случаю. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас коммунальные и экстренные службы Уфы вместе с обслуживающими организациями распиливают и убирают поваленные деревья, освобождают проезжую часть и восстанавливают поврежденные коммуникации.

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