Задержан 21 рейс: что происходит в аэропорту Уфы во время «Беспилотной опасности»

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Уфы задерживаются 10 рейсов на вылет и 11 на прилет. Об этом рассказали на онлайн-табло авиаузла.

Сбои в расписании вызвал режим «Беспилотная опасность», который ввели три часа назад. Из-за угрозы аэропорт утром приостановил прием и выпуск воздушных судов.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта или у авиаперевозчика.

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