Башстат: Башкирии уровень безработицы остается низким

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уровень безработицы в Башкирии продолжает оставаться низким. Об этом сообщили в Башстате со ссылкой на данные Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

К концу минувшего июня на учете в службе занятости состояли 11 тысяч неработающих жителей Башкирии. Из них статус официально зарегистрированного безработного имели 9,3 тысячи человек.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы. За июнь статус безработного получили две тысячи человек, а трудоустроиться за месяц удалось тысяче человек.

Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости работодателями республики, к концу июня составила 29,5 тысячи человек. Это на 3,8% больше, чем в конце мая.

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