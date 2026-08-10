В Башкирии компанию поймали на коррупции: предприятие наказали огромным штрафом

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Коммерческую организацию из Кумертау оштрафовали за коррупционное правонарушение. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что руководитель предприятия передал представителю фирмы-заказчика более миллиона рублей за создание преимуществ перед другими контрагентами при заключении договоров на поставку сырья.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В итоге организацию оштрафовали на 20 миллионов рублей.

– В отношении взяткодателя и получателя незаконных денежных средств вынесены обвинительные приговоры, – сообщает надзорное ведомство.

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