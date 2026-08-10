«Тренер, отец, наставник»: боксерское сообщество Башкирии понесло невосполнимую утрату

Фото: Федерация бокса Башкирии

В Уфе умер тренер по боксу, мастер спорта СССР Олег Велигодский. Об этом рассказали в Федерации бокса Башкирии.

Велигодский был одним из передовиков боксерского движения России и воспитал множество высококлассных спортсменов. В последние годы он работал в спортивной школе олимпийского резерва по боксу имени Николая Валуева.

В федерации отметили, что ушел человек, который посвятил свою жизнь боксу, воспитанию спортсменов и настоящих мужчин. Коллеги выразили соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам тренера.

– Тренер, отец, наставник. Это невосполнимая потеря для нашего спортивного сообщества. Спасибо за Ваш труд, за Ваш вклад в бокс и за судьбы, которые Вы изменили, – заявили в Федерации бокса Башкирии.

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