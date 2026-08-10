Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 10 августа, Жители Уфы и нескольких городов и районов Башкирии остались без мобильного интернета. Резкий рост жалоб на связь в сервисе Downdetector зафиксировали около 08:01 по местному времени.

По данным Telegram-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы намеренно отключают часть вышек, чтобы дроны не могли навестись по сигналу сотовой сети.

Ранее в республике объявили режим «Беспилотная опасность», а аэропорт «Уфа» временно прекратил принимать и выпускать воздушные суда.

В МЧС напомнили правила безопасности при угрозе БПЛА. Следует держаться подальше от окон – осколки стекла могут быть опасны при взрыве, специалисты также призвали не выходить на улицу без необходимости.

К обломкам беспилотников подходить нельзя – о находке нужно сообщить по номеру 112. Также в ведомстве рекомендуют следить за сообщениями в официальных источниках.

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