Уфимский аэропорт не принимает и не выпускает самолеты: это произошло на фоне «Беспилотной опасности»

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 10 августа, в аэропорту «Уфы» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Причиной ограничений стало объявление режима «Беспилотной опасности» на территории республики. Жителей призвали сохранять бдительность и следить за сообщениями в официальных источниках.

В МЧС напомнили правила безопасности при угрозе БПЛА. Стоит держаться подальше от окон – осколки стекла могут быть опасны при взрыве, а также не выходить на улицу без необходимости.

К обломкам беспилотников подходить нельзя – о находке нужно сообщить по номеру 112.

– Следите за сообщениями в официальных источниках, – призвали в экстренном ведомстве.

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