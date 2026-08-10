«Будьте бдительны»: в Башкирии объявлена «Беспилотная опасность»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 10 августа, в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Жителей республики призвали сохранять бдительность.

В МЧС напомнили правила безопасности при угрозе БПЛА. Стоит держаться подальше от окон – осколки стекла могут быть опасны при взрыве, а также не выходить на улицу без необходимости.

К обломкам беспилотников подходить нельзя – о находке нужно сообщить по номеру 112. Также спасатели рекомендуют следить за сообщениями в официальных источниках.

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