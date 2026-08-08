Торгово-промышленная плата Башкирии подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами из Узбекистана

Фото: ТПП РБ

Накануне Торгово-промышленные палаты Башкирии и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на бизнес-форуме в Уфе, сообщили в пресс-службе ТПП республики.

Как пояснили в ТПП Башкирии, договор предполагает развитие торгово-экономических связей и научно-технического партнерства между бизнес-сообществами республики и дружественной страны. В обозримом будущем планируется открыть торговый дом Узбекистана в Уфе. Он будет располагаться в торгово-распределительном центре «Евразия».

В свою очередь, в ТПП Узбекистана отметили, что башкирским бизнесменам предложили работать в свободной экономической зоне, ориентированной на рынок Афганистана. Всего на бизнес-форуме в Уфе работали представители более 100 предприятий из дружественной страны. Они представили свою продукцию пищевой, химической промышленности, строительства, автомобилестроения, медицины и производства мебели.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.