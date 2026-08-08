В Уфе больше недели разыскивают бесследно пропавшую 13-летнюю девочку

Фото: «БашРегионСпас» (vk.ru/dpsobars102)

В Уфе волонтеры добровольческого отряда «БашРегионСпас» и сотрудники полиции разыскивают пропавшую еще 30 июля 13-летнюю Юлию Аранцеву. Уже девятые сутки о ее местонахождении ничего неизвестно. В своих соцсетях волонтеры по поиску пропавших сообщают, что им нужна помощь добровольцев, готовых выйти на прочес местности.

Приметы пропавшей 13-летней Юлии Аранцевой: рост 165 см, худощавого телосложения, черные волосы, серо-голубые глаза. В день пропажи была одета в черные джинсы, темно зеленые кроссовки.

Всех, кто может знать о местонахождении пропавшей девушки, просят позвонить в полицию по номеру 112 или на горячую линию добровольческого поискового отряда «БаРС» по номеру: 8-937-310-21-12.

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