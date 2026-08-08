В Башкирии в День физкультурника открыли стадион в селе Толбазы

Фото: скриншот видео со страницы главы РБ (vk.ru/radiyhabirov)

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал об открытии нового стадиона в райцентре Аургазинского района. Торжественное открытие «Аургазы-Арена» состоялось 8 августа в День физкультурника.

Как отметил Хабиров, современный спорткомплекс оснащен футбольным полем с искусственным покрытием, площадки для баскетбола, волейбола, хоккейную коробку и беговые дорожки. На открытых трибунах могут уместиться 500 болельщиков.

- Здесь будут проходить тренировки местных команд, всевозможные соревнования и семейные праздники. Но главное, здесь будут заниматься дети – будущее нашей республики. Всем удачи! С Днем физкультурника! – написал в своих соцсетях глава Башкирии.

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