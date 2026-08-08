Фото: ХК СКА

Состав уфимского «Салавата Юлаева» пополнил канадский форвард Джозеф Бландизи. Легионер оказался в составе башкирской команды в результате обмена с Санкт-Петербургским СКА. Взамен легионера армейцы получили права в КХЛ на голкипера Даниила Тарасова. Сейчас воспитанник уфимского клуба является игроком системы команды НХЛ «Детрой Ред Уингз».

Накануне петербургский клуб в своих соцсетях попрощался с канадским нападающим, выступавшим за СКА с лета прошлого года. 32-летний форвард провел за армейцев 66 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых забил 14 голов и отдал 17 голевых передач.

Официально канадца в уфимском «Салавате Юлаеве» еще не представили.

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