В Башкирии за сутки в водоемах утонули двое мужчин

Фото: МЧС по РБ

За прошедшие сутки в Башкирии произошло два происшествия на воде: утонули двое мужчин. По данным регионального управления МЧС, оба случая произошли в местах, не оборудованных для купания. Специальные предупреждающие аншлаги там были установлены.

Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, вечером 7 августа на реке Чатра в селе Кармаскалы утонул 27-летний местный житель. С сегодняшнего дня к его поискам подключились водолазы. Еще одна трагедия произошла на озере Сапог около Мелеуза. Как уточнили в МЧС по Башкирии, 52-летний мужчина пытался переплыть водоем и ушел под воду на глазах у очевидцев.

- Буквально неделей ранее на этом озере проводились профилактические рейды, однако место по-прежнему остается опасным для плавания. Спасатели ЗПСО г. Кумертау обнаружили и извлекли тело погибшего из воды, передав его сотрудникам полиции, - сообщили в МЧС по Башкирии.

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