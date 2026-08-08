В Башкирии после избиения на улице 15-летнего подростка завели дело

Фото: t.me/chestnyreportazh

Накануне в соцсетях распространился видеоролик, снятый на улице в Белорецке. На видео видно, как двое мужчин с криками набрасываются на 15-летнего подростка. Очевидцы сообщали, что парня избили просто так – потому что не понравилось якобы его поведение.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что по факту избиения и угрозы убийством в адрес подростка было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Дело на контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе регионального управления.

- Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Башкортостан В.В. Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - говорится в сообщении.

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