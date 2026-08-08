Популярный в Башкирии пляж в Ильмурзино опечатали приставы

Фото: ГУФССП по РБ

Накануне судебные приставы опечатали пляж на озере Ильмурзино. Как уточнили в пресс-службе ведомства, 6 августа Кушнаренковский районный суд постановил приостановить на 60 дней работу частного пляжа из-за нарушений санитарных норм. Сотрудники ФССП по Башкирии прибыли туда для исполнения решения суда.

Рекреационный пляж на озере был опечатан, а приставы обеспечили «контроль за недопущением возобновления деятельности», сообщили в пресс-службе ведомства. Владелицу объекта предупредили об административной и уголовной ответственности, если учреждение возобновит работу до истечения срока, назначенного судом. В ближайшие два месяца пляж на Ильмурзино будет закрыт.

- Исполнение судебного решения находится на контроле Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что владельцы объекта подали апелляцию на решение Кушнаренковского районного суда, они пытаются оспорить закрытие пляжа.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.