Итоги пятничных рейдов ГАИ Башкирии: задержано 46 нетрезвых водителей

В Башкирии за прошедшие сутки сотрудники ГАИ задержали на дорогах 46 нетрезвых водителей, сообщил в своих соцсетях главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. По данным ведомства, всего в результате массовых проверок было выявлено более 1500 нарушений ПДД.

Как пояснил Владимир Севастьянов, особое внимание во время массовых рейдов ГАИ на дорогах Башкирии особое внимание уделялось выявлению наиболее грубых нарушений. Так, за сутки сотрудники дорожной полиции выявили 38 фактов нарушения правил перевозки детей. Из 43 задержанных с признаками опьянения водителей в отношении одного возбуждено уголовное дело – мужчина сел за руль уже будучи лишенным прав за нетрезвое вождение.

-Задержано 4 водителя, управлявших транспортом будучи лишёнными такого права. Подобные действия являются прямым игнорированием судебных решений и демонстрируют крайнюю степень правового нигилизма, - подчеркнул главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.