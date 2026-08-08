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НовостиОбщество8 августа 2026 7:06

Помогли выбраться из паутины: уфимские спасатели выпустили летучую мышь из квартирывидео

Уфимские спасатели помогли залетевшей в квартиру летучей мыши
Павел КРАЙНОВ
Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

Накануне в квартиру обычной уфимской многоэтажки случайно залетела летучая мышь. Зверек сильно испугался и запутался в паутине. Жильцы не рискнули сами ловить летучую мышь и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты Уфы помогли зверьку улететь на волю.

- Наш спасатель провел ювелирную операцию: заботливо почистил мордочку летучей мыши от паутины и с миром выпустил «супергероя» на волю! Даже супергероям иногда нужна помощь уфимских спасателей! – шутливо прокомментировали в пресс-службе УГЗ Уфы.

Летучая мышь попала в квартиру в Уфе//08.08.2026

Как известно, спасатели УГЗ оказывают помощь всем нуждающимся: в приоритете вызовы, когда в беду попали люди, но и животных они не бросают.

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