Проверяют на признаки опьянения: в Башкирии второй день идут массовые проверки водителей на трассах

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своих соцсетях сообщил, что сегодня, 8 августа, на дорогах республики проходят сплошные проверки. Специальные экипажи ДПС дежурят на следующих участках трасс:

- На трассе М5 «Урал» на 1307 и 1495 километрах;

- На трассе Уфа-Янаул на 103-м км;

- На трассе Р-240 на 135 и 218 километрах;

- На дороге Уфа – Белорецк на 204-м км;

- На подъезде к М-12 на трассе Р-240 на 6 и 101 километрах.

Сотрудники ГАИ проверяют водителей на признаки опьянения, а также выявляют водителей без прав или после лишения и проверяют, соблюдены ли правила перевозки детей.

- Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики, - отметил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своих соцсетях.

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