В Башкирии с начала года зафиксировали 16 лесных пожаров

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, за прошедшие сутки в республике не зарегистрировано ни одного лесного пожара и случаев загорания сухой травы.

Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, всего с начала 2026 года в Башкирии произошло 16 лесных пожаров на общей площади 87 гектаров. В свою очередь, экстренные службы зарегистрировали с начала года 215 случаев загорания сухой травы на общей площади более 650 гектаров. Ситуацию с мониторингом лесных и ландшафтных пожаров госкомитет республики по ЧС держит на контроле.

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