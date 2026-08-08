Жара до +33 и кратковременный дождь: какая погода ждет жителей Башкирии 8 августа

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По прогнозу Башгидрометцентра, 8 августа на территории республики ожидается погода без осадков, дне в северных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет юго-западный, умеренный. Метеорологи обещают в эти выходные жару в светлое время суток.

В субботу, 8 августа днем в Башкирии воздух прогреется до +28, +33°С. В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до +12, +17°С. В воскресенье, 9 августа, днем прогнозируется жара до +25, +30, а в южных районах до +35°С.

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