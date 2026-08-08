Аэропорт Уфы работает в обычном режиме: режим ракетной опасности снят

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Режим ракетной опасности в Башкирии снят, сообщает руководитель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов. Действовал он в общей сложности несколько часов и на это время в аэропорту Уфы были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На 8 часов утра 8 августа по данным госкомитета республики по ЧС, все временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты.

Ранее в МЧС по Башкирии предупреждали жителей республики о том, что доверять можно только официальным источникам информации.

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