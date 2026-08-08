В Башкирии введен режим ракетной опасности

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром 8 августа в Башкирии был введен режим ракетной опасности, сообщает МЧС республики.

В связи с этим в аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В экстренных службах просят жителей региона быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.

О снятии ограничений в аэропорту и отмене режима ракетной опасности власти сообщат отдельно.

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