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НовостиОбщество7 августа 2026 17:15

Инвалиду по зрению из Башкирии не дали положенное жилье: Бастрыкин взял дело на контроль

Следком по Башкирии завел дело после жалобы инвалида на отказ в расселении
Павел КРАЙНОВ

Накануне на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о жительнице Башкирии, которая вынуждена добиваться положенного ей по закону жилья. Женщина потеряла зрение по вине врача частной клиники и проживает в аварийном доме. Не смотря на решение суда о расселении и предоставлении ей благоустроенной жилплощади, этого так и не произошло.

После телеэфира, где вышел этот сюжет, СУ СК по Башкирии возбудил уголовное дело.

- Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, по доводам телесюжета, а также о мерах, принятых после ранее данного поручения, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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