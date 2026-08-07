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НовостиОбщество7 августа 2026 15:51

Певица Алсу навестила маму в деревне Уяндык в Башкирии и поделилась фотографиями в соцсетях

Певица Алсу выложила в соцсети фотографии из деревни Уяндык в Башкирии
Павел КРАЙНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Певица Алсу накануне приехала в башкирскую деревню Уяндык Илишевского района. Знаменитая исполнительница опубликовала несколько фотографий с сельскими пейзажами и трогательный снимок со своими родителями.

По признанию певицы, в Башкирию она приехала в этот раз чтобы поздравить маму с Днем рождения. Алсу также написала, что в Уяндык ее год от года тянет все сильнее – здесь она отдыхает душой.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Здесь прошло мое детство, здесь родился мой папа, отсюда мои корни. С каждым годом все сильнее понимаю, как меня тянет сюда. Здесь я по-настоящему отдыхаю душой, наполняюсь энергией, светом, любовью к жизни и благодарностью, - поделилась Алсу в своих соцсетях.

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