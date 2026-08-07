В Башкирии из-за забега вокруг озера Талкас перекроют движение на местной дороге

Как сообщает министерство транспорта Башкирии, в предстоящую субботу, 8 августа, из-за спортивного мероприятия полностью закроют движение по дороге Баймак-Тубинский. По данным ведомства, перекрытие будет на участке 24+828 – км 29+447, а причиной тому станет легкоатлетический забег вокруг озера Талкас.

Движение по обозначенному участку дороги будет перекрыто с 08:00 и до 13:00 часов.

- Организаторы мероприятия и дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее, - прокомментировали в Минтрансе Башкирии.

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