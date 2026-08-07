В Башкирии заявили, что лимиты на топливо защищают местных автомобилистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Башкирии не планируют увеличивать лимиты на отпуск бензина и разрешать покупку топлива в канистры. По словам заместителя министра промышленности республики Олега Тыщенко, действующие ограничения необходимы, чтобы обеспечить топливом жителей региона.

Как отметил чиновник на брифинге в Центре управления республикой, сейчас ситуация с обеспечением бензином в Башкирии остается более стабильной, чем в соседних субъектах. По его словам, если ограничения снять, заправляться в республику начнут приезжать еще больше автомобилистов из других регионов, особенно на приграничные АЗС.

Олег Тыщенко подчеркнул, что именно поэтому власти пока не рассматривают вопрос об увеличении лимитов или разрешении отпускать топливо в канистры. По его словам, такая мера позволит сохранить запасы бензина для жителей Башкирии.

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