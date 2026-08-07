В Башкирии детям взыскали более миллиарда рублей алиментов

В Башкирии к ответственности привлекли десятки приставов после проверок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Башкирии при надзорном сопровождении прокуратуры в пользу несовершеннолетних взыскали 1,1 млрд рублей. По данным надзорного ведомства, это на 300 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во время проверок прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов. В частности, сотрудники службы не всегда своевременно устанавливали местонахождение должников и их имущества, не принимали необходимых мер для привлечения неплательщиков алиментов к административной и уголовной ответственности, допускали ошибки при расчете задолженности, незаконно оканчивали исполнительные производства и нарушали сроки рассмотрения обращений взыскателей.

Всего прокуроры выявили почти 600 нарушений законодательства. Руководителю регионального управления Федеральной службы судебных приставов внесли 112 представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 93 должностных лица, а также опротестовали 275 незаконных постановлений об окончании исполнительных производств.

В прокуратуре отметили, что принятые меры позволили устранить выявленные нарушения и скорректировать работу службы судебных приставов.

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