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НовостиОбщество7 августа 2026 13:42

Владелица «Ильмурзино» намерена обжаловать закрытие пляжа

Хозяйка парка «Ильмурзино» оспорит решение о закрытии пляжа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Владелица «Ильмурзино» не согласилась с закрытием пляжа в Башкирии. Фото: Альбина САЙФУЛЛИНА.

Владелица «Ильмурзино» не согласилась с закрытием пляжа в Башкирии. Фото: Альбина САЙФУЛЛИНА.

Владелица парка отдыха «Ильмурзино» Юлия Валуева намерена обжаловать решение суда о приостановке работы пляжа №2 на одноименном озере в Кушнаренковском районе.

Накануне районный суд закрыл пляж на 60 суток после того, как у семерых отдыхающих выявили кишечную инфекцию. Во время проверки специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии установили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и сообщили, что пляж работал без санитарно-эпидемиологического заключения.

Юлия Валуева заявила, что причиной претензий стало отсутствие только одного документа, оформление которого затянулось. По ее словам, остальные необходимые документы, включая результаты исследований воды, песка и проверки водолазами, были получены еще в мае.

Она также сообщила, что после инцидента был проведен повторный анализ воды, который, по ее словам, не выявил кишечной палочки. Владелица парка отметила, что за сезон пляж посетили около 10 тысяч человек, а с жалобами обратились только семь отдыхающих. По ее мнению, причины заболевания могли быть не связаны с озером.

Юлия Валуева добавила, что намерена оспорить решение суда, поскольку считает, что оно нанесло ущерб репутации парка отдыха, передает «Башинформ».

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