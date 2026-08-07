Уфимца будут судить за кражу, угрозы бывшей девушке и публикацию интимных фото

В Уфе завершили расследование дела о краже, угрозах и публикации личных фотографий. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже, угрозе убийством и незаконном распространении сведений о частной жизни.

По версии следствия, в марте 2026 года мужчина, выполняя электромонтажные работы, похитил комплектующие дорогостоящего компьютера стоимостью 167 тысяч рублей.

Спустя несколько месяцев он поссорился с бывшей девушкой и, как считает следствие, угрожал ей убийством. После того как женщина обратилась в полицию, обвиняемый разместил ее личные фотографии интимного характера в одном из рабочих чатов в мессенджере.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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