В Башкирии усилят контроль за заправками в выходные

В Башкирии пообещали наполнить городские заправки к вечеру воскресенья. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В предстоящие выходные в Башкирии усилят контроль за работой автозаправочных станций. Особое внимание уделят АЗС в районах республики, где ожидается увеличение потока туристов и отдыхающих. Об этом на брифинге в Центре управления республикой сообщил заместитель министра промышленности Башкирии Олег Тыщенко.

По его словам, в выходные основное внимание сосредоточат на заправках вдоль трасс, а вечером в воскресенье начнут активно пополнять запасы топлива на АЗС в Уфе, чтобы жители города смогли заправить автомобили перед началом рабочей недели.

Замминистра отметил, что в городах Башкирии ситуация с обеспечением топливом остается стабильной, все виды бензина и дизельного топлива имеются в наличии.

При этом в «красной» зоне пока остаются Аургазинский, Балтачевский и Иглинский районы. Как пояснил Олег Тыщенко, в первых двух территориях недостаточно сетевых заправок, а в Иглинском районе преобладают частные АЗС. По его словам, владельцы некоторых заправок пока не возобновляют работу, рассчитывая на снижение биржевых цен на топливо.

Увеличивать лимиты на отпуск бензина и разрешать отпуск топлива в канистры власти республики пока не планируют. По словам замминистра, такое решение может привести к быстрому опустошению транзитных заправок, из-за чего местные автомобилисты могут столкнуться с нехваткой топлива. Сейчас, подчеркнул он, главная задача - сохранить стабилизировавшуюся ситуацию.

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