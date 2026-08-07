В Башкирии работнику выплатят 200 тысяч рублей за производственную травму

Работодатель выплатит 200 тысяч рублей сотруднику, получившему тяжелую травму. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Дюртюлинском районе Башкирии суд обязал промышленное предприятие выплатить компенсацию морального вреда работнику, получившему тяжелую производственную травму. С иском в интересах пострадавшего выступила межрайонная прокуратура.

Установлено, что в мае 2025 года во время перемещения демонтированного оборудования на помощника бурильщика капитального ремонта скважин упала конструкция. В результате несчастного случая мужчина получил тяжелые травмы.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск и обязал предприятие выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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