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НовостиОбщество7 августа 2026 12:00

В Башкирии работнику выплатят 200 тысяч рублей за производственную травму

Пострадавший на производстве житель Башкирии через суд добился компенсации
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Работодатель выплатит 200 тысяч рублей сотруднику, получившему тяжелую травму.

Работодатель выплатит 200 тысяч рублей сотруднику, получившему тяжелую травму.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Дюртюлинском районе Башкирии суд обязал промышленное предприятие выплатить компенсацию морального вреда работнику, получившему тяжелую производственную травму. С иском в интересах пострадавшего выступила межрайонная прокуратура.

Установлено, что в мае 2025 года во время перемещения демонтированного оборудования на помощника бурильщика капитального ремонта скважин упала конструкция. В результате несчастного случая мужчина получил тяжелые травмы.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск и обязал предприятие выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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