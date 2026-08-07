В Уфе умер бывший ректор УГАТУ Николай Криони

В Башкирии умер экс-ректор УГАТУ Николай Криони. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе на 73-м году жизни скончался бывший ректор Уфимского государственного авиационного технического университета Николай Криони.

Университет он возглавлял с 2015 по 2019 год. За годы работы прошел путь от студента и инженера до ректора. Также работал доцентом и более десяти лет занимал должность проректора по учебной работе.

Николай Криони является автором более 180 научных работ, четырех монографий и нескольких патентов. До последних дней он преподавал на кафедре технологии машиностроения Уфимского университета науки и технологий.

Церемония прощания состоится 9 августа в 11:00 на университетской площади по адресу: Уфа, улица Карла Маркса, 12.

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