Жители Башкирии более тысячи раз пожаловались на диких животных

Лисы, лоси и медведи все чаще выходят к людям в Башкирии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года диспетчеры Центра обработки вызовов Системы-112 приняли более тысячи сообщений от жителей Башкирии, встретивших диких животных. Чаще всего лесных обитателей замечают рядом с жилыми домами, на дорогах и в дачных поселках.

Больше всего обращений поступило из-за лис - зарегистрировано 382 случая. На втором месте оказались косули, которых жители встретили 278 раз. Также в Систему-112 сообщили о 129 встречах с лосями, 69 - со змеями, 48 - с медведями, 30 - с кабанами и 23 - с волками.

По данным специалистов, животные все чаще выходят к людям в поисках пищи или из-за изменения привычной среды обитания. Такие встречи могут быть опасны как для жителей, поскольку повышается риск нападений и дорожно-транспортных происшествий, так и для самих животных, оказавшихся в непривычных условиях.

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