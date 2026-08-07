В Уфе отменили проект строительства улицы Такиуллы Алиева

В Уфе отменили постановление о строительстве новой улицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Уфы отменили разработку проекта планировки и межевания территории для строительства улицы Такиуллы Алиева и реконструкции участка улицы Георгия Мушникова в Калининском районе. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов.

Речь идет о документе, принятом 17 апреля 2026 года. Он предусматривал подготовку документации для строительства улицы Такиуллы Алиева на участке от Интернациональной до Сельской Богородской, а также реконструкцию улицы Георгия Мушникова от Сельской Богородской до дома №16.

В новом постановлении говорится, что решение принято на основании обращения компании «Авангард плюс», поступившего 23 июня. Причины отмены проекта не уточняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.