В Уфе отменили проект строительства улицы Такиуллы Алиева

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Власти Уфы отменили разработку проекта планировки и межевания территории для строительства улицы Такиуллы Алиева и реконструкции участка улицы Георгия Мушникова в Калининском районе. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов.
Речь идет о документе, принятом 17 апреля 2026 года. Он предусматривал подготовку документации для строительства улицы Такиуллы Алиева на участке от Интернациональной до Сельской Богородской, а также реконструкцию улицы Георгия Мушникова от Сельской Богородской до дома №16.
В новом постановлении говорится, что решение принято на основании обращения компании «Авангард плюс», поступившего 23 июня. Причины отмены проекта не уточняются.
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