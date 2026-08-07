В Башкирии рассчитывают принимать более 3 млн туристов в год

В Уфе обсудили развитие туризма и продвижение Башкирии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе обсудили развитие туристической отрасли и продвижение Башкирии на всероссийском уровне. В панельной сессии, которая состоялась 6 августа, приняли участие глава республики Радий Хабиров, председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, а также федеральные и региональные блогеры.

Перед началом обсуждения Радий Хабиров встретился с блогерами, общая аудитория которых превышает 15 миллионов подписчиков. Руководитель региона предложил им показать Башкирию такой, какая она есть, а гости отметили красоту республики и удобную транспортную доступность.

Во время дискуссии Хабиров сообщил, что сегодня туристический поток в регион превышает 2,5 миллиона поездок. По этому показателю Башкирия занимает третье место в Приволжском федеральном округе. При этом республика рассчитывает увеличить число туристов как минимум до трех миллионов человек в год.

Сангаджи Тарбаев отметил, что для дальнейшего роста региону необходимо развивать проекты федерального уровня, привлекать крупных инвесторов, объединять усилия туроператоров и активнее продвигать туристические возможности в социальных сетях.

Участники встречи также обсудили развитие инфраструктуры. По словам Радия Хабирова, за последние годы средства были направлены на развитие заповедника «Шульган-таш» и комплекса «Салауат ере». Власти намерены продолжить строительство дорог и инженерных сетей к туристическим объектам.

Отдельное внимание уделили сохранению природы, развитию санаторно-курортной отрасли и доступной среды. Кроме того, в рамках программы «Башкирское долголетие» более 10 тысяч жителей старшего поколения в этом году смогут бесплатно посетить достопримечательности республики, а география поездок будет расширена за счет маршрутов в Абхазию и Узбекистан.

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